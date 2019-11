La reconocida modelo, empresaria y Dj de 38 años, Paris Hilton, llegó a Colombia para presentar su nueva colección de zapatos Happening con Dafiti.

Esta colección estará disponible también en la tienda virtual, Dafiti. Así lo dio a conocer Hilton a través de su cuenta de Twitter.

Hey #Colombia! The countdown has started for the launch of my new Paris Hilton Shoe Collection 👠 See you soon! @Dafiti_Colombia 🥰 https://t.co/ZaDYKiY0Pp