¿Laura Bozzo será candidata a la presidencia de Perú?

La reconocida presentadora, Laura Bozzo, reveló en su cuenta de Twitter que un partido político peruano le habría pedido ser su candidata a la presidencia.

Inicialmente, le comentó al diario Perú21 que “La verdad no entiendo cómo vino la delegación de este partido a pedirme que sea su candidata a la presidencia, ellos habían hecho una encuesta en las bases y, pues, todo el mundo habló de mí”.

Por su parte, al portal Infobae le dijo lo siguiente: "Hace un par de meses, cuando en un programa de tv a donde iba me preguntan si yo sería candidata a la presidencia. Yo dije que si quisiera podría serlo porque soy doctora en Derecho, en Ciencias Políticas, siempre he estado con la gente, siempre me he dedicado a ayudar y por qué no. Eso fue todo".

Sin embargo, hace pocas horas escribió en su twitter que por ahora declinará la propuesta debido a la corrupción a la que se enfrenta el país.