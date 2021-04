Lina Tejeiro sentó su voz de protesta contra la reforma tributaria

La propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de gravar con más impuestos algunos elementos de la canasta familiar, servicios, productos, entre otros, ha caído como un balde de agua fría a la población en Colombia desde varios sectores.

Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales con motivo del comentado tema económico en el país, para pronunciarse en contra de la reforma tributaria.

Lea aquí: Error de Alberto Carrasquilla con el valor de la canasta de huevos dejó graciosos memes

En sus historias de Instagram, la actriz e influenciadora digital envío un contundente mensaje a sus seguidores quejándose de la propuesta de Carrasquilla: "No al IVA en la canasta familiar. No a la reforma tributaria. No al IVA en la gasolina", posteó Tejeiro etiquetando al presidente Iván Duque.



Captura de pantalla: Lina Tejeiro.

Manifestó que sentía miedo de hablar de política, pero que en este caso usaba su plataforma para evitar la crisis que podría enfrentar su familia y las de muchos colombianos:

"¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre", relató.

Le puede interesar: “En Narnia tal vez”: Marcela Mar sobre Carrasquilla y el valor de la docena de huevos

Aunque explicó que ayuda económicamente a una parte de su familia, no podía ayudar a todos los miembros de esta y "se que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia ayudará", aseguró.

También hizo lo propio en Twitter y escribió: "Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía. No a la reforma tributaria!”.