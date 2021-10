“Lo merezco”: Luisa Fernanda W tras polémica por estar en Miss Universe Colombia

La influencer Luisa Fernanda W respondió a través de sus redes sociales a las críticas que surgieron por su aparición en Miss Universe Colombia 2021. Durante el certamen, fue una de las personalidades invitadas como jurado.

En la ceremonia, que finalizó el 18 de octubre, estuvieron famosos como Luis Alfonso Borrego, Bárbara De Regil y Olivia Quido en el panel de jurados con la youtuber.

Lo que incomodó a los internautas fue que a Luisa Fernanda W la presentaron como una “exitosa cantante”. En redes no faltaron los memes y las críticas por su aparición.

Lea también:

A pesar de los comentarios, la influencer se defendió de un comentario en Twitter. “Si estuve ahí es porque lo merezco, así usted no esté de acuerdo. Ya jurado fui, y lo que falta… yo sí sé cómo trabajar día a día por lo que quiero, cosa que le falta a muchos”, respondió.

En sus historias de Instagram también aprovechó para lanzar varias indirectas a los que la juzgaron por su presentación. “Desde ayer mismo que lo decretaron, no lo dije yo, lo dijo otra persona cuando, eso es lo que soy, una mujer exitosa”, aseguró Luisa Fernanda W.

En la misma ronda aprovechó para dejar un mensaje mientras cantaba. “Me importa un carajo tu comentario, no me importa, me vale madres lo que opines”, entonó.