Lo que dijo Daniela Ospina de Shannon de Lima y de Samuel, el nuevo hijo de Jame Rodríguez

Daniela Ospina, la exesposa del jugador de la Selección Colombia James Rodríguez, habló con el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo sobre sus opiniones respecto a Shannon de Lima y Samuel, el nuevo bebé del astro colombiano.

Inicialmente, habló sobre cómo tomó la decisión de Rodríguez de tener otro hijo y aseguró que "creo que él ya decidió hacer su vida y entonces si a él lo hace feliz, nosotros también tenemos que aceptar todo, como digo, basándonos en el amor”.

Sobre quién es la madre del pequeño Samuel, Ospina no dijo nada pero recalcó “hay cosas que la verdad a mí no me queda bien decirlas o tampoco creo que las pueda saber todas… entonces en su momento, se tiene que saber o no, creo que son decisiones personales”.

Finalmente, mencionó a Shannon de Lima, actual pareja del futbolista, Daniela afirmó que cree que es “una excelente mujer”.