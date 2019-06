Lo que le dijo Kylie Jenner a su mejor amiga, después de que ella se metiera con su cuñado

En un clip exclusivo de Keeping up with the Kardashians la creadora de Good American se sienta con sus hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner para hablar sobre la traición de Jordyn Woods, quien fue la mejor amiga de Jenner y que fue descubierta con el esposo de Klóe, Tristan Thompson en un aparente romance, lo que supuso una gran traición para la familia.

En el clip, la dueña de la marca de comesticos Kylie, aseguró que "la llamé y ella realmente no dijo nada. Ella solo estaba como, ya sabes, llorando todo el tiempo", revela una sombría Kylie. "Y yo solo le estaba diciendo, 'Ahora te tengo miedo. Como eres capaz de despertarte a la mañana siguiente con una sonrisa en la cara'".

De otro lado, Kim Kardashian aseguró sobre este tema que "también creo que el tono de no decir nunca lo siento... Yo hubiera estado en la puerta de Khloé lloriqueando".

Finalmente Kylie dijo "Se puede hacer lo que sea, pero cuando afecta a mi familia, a mí, es cuando hay un problema".