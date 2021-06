Lorena Meritano denunció a usuario que le deseó la muerte

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Lorena Meritano divulgó el perfil de un usuario que le escribió por interno un mensaje en el que la insultaba y le deseaba la muerte.

La argentina compartió las capturas de pantalla de los mensajes agresivos que el sujeto le envió los cuales algunos decían “ojalá te mueras actriz de pacotilla", "ojalá te hubieras muerto de cáncer". A lo que después la artista le respondería “Dios te bendiga”.

Le puede interesar: “Petro se fajardió”: Fajardo tras escuchar alocución de Gustavo Petro

Ante esto, la actriz escribió debajo de la publicación una reflexión acerca de las personas que agreden a otras en las redes sociales escribiendo: “Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo. Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo”.

Así mismo (coma) dijo que ha dejado un poco de lado las redes sociales con el fin de evitar estas agresiones. "Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante", escribió.

Cabe recordar que Lorena Meritano fue diagnosticada con cáncer de seno hace algunos años, la cual le hizo estar muy mal de salud y tuvieron que practicarle la mastectomía, una cirugía para extirpar el tejido mamario.

Le puede interesar: Hijo de Lafaurie y Cabal le dedicó el gol de Miguel Ángel Borja a Matador