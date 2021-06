“Petro se fajardió”: Fajardo tras escuchar alocución de Gustavo Petro

El senador de la República Gustavo Petro ha sido uno de los líderes políticos y de opinión que más activos han estado en redes sociales en medio del paro nacional que completa más de 40 días y que muestra el inconformismo de un sector de la población con el Gobierno Nacional.

Y es que el paro nacional ha estado marcado tanto de manifestaciones pacíficas como de hechos de violencia en los enfrentamientos entre integrantes del la fuerza pública y algunos protestantes.

Ante esta situación, Petro decidió hacer una alocución en la que rechazó la violencia y los bloqueos en medio de las protestas.

“No comparto la violencia ni el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque”, comentó.

“Yo rechazo la violencia, pero estoy dispuesto a escuchar a la juventud”, agregó al final de su comunicado.

Además, aprovechó para hacerle una crítica al uribismo y sus seguidores, pues aseguró que “convirtió a la juventud en el enemigo interno solo porque esta no comparte sus antivalores autoritarios”.

Luego de escuchar el nuevo pronunciamiento del senador, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo publicó un trino que generó polémica en redes sociales, asegurando que Petro “se fajardió” por sus comentarios en la alocución.

“Escuché y sí. Efectivamente parece que ‘Petro se fajardió’”, fue parte del mensaje de Fajardo en Twitter.

Me escribe un amigo y me dice: “Petro se fajardió”. Me mandó la "tercera alocución" de Gustavo a la Nación. Escuché y sí, , efectivamente parece que "Petro se fajardió". https://t.co/8cjMhbZQEd