Los Acordes Que Hacen Historia - “Let It Be”

El ex Beatle, Paul McCartney, compuso esta canción en 1969, mientras había violencia en Irlanda, la guerra de vietnam y conflictos en todo el mundo.

McCartney, escribió sobre personas tristes y enojadas que luchan entre sí alrededor del globo. Pero originalmente la canción fue inspirada por un sueño que tuvo cuando se encontraba ansioso y preocupado.

Su madre, que cumplía más de una década de fallecida en ese momento, lo visitó en sus sueños y le dijo: "Todo estará bien, déjalo ser" o “Everything Will Be Ok, Let It Be”. Así, la repetición del título en la canción, cumple la función de enfatizar y recordar a la gente que no piense demasiado en las cosas tristes o amargas, y que simplemente acepte las cosas que nos suceden, especialmente si no podemos cambiarlas.

Fue un dulce sueño que hizo que McCartney escribiera esta canción. Estaba paranoico y ansioso en ese momento, y ver a su madre en sus sueños le trajo mucha paz cuando la necesitaba.

“Let It Be”, fue el último sencillo lanzado por Los Beatles antes de que McCartney anunciara su salida de la banda.