Los comentarios que ha recibido la periodista Morena Beltrán por su desempeño en ESPN

Con tan solo 21 años, la periodista Morena Beltrán ha genero varios comentarios en las redes sociales debido a su análisis táctico que se ha visto reflejado en el programa de Sebastián “Pollo” Vignolo.

Durante La Hora del Regreso, la argentina comentó que su trabajo ha impactado a muchas personas por su género y por la calidad de este. “No es un requisito haber sido futbolista para analizarlo, pero para poder hacerlo de una buena manera hay que estudiarlo. No hay atajos y cada cosa que hagas se verá reflejado”.

Frente a su recorrido profesional, la periodista expresó: “Yo empecé a estudiar periodismo deportivo y me di cuenta que esto me apasionaba, entonces me decidí por análisis táctico. Empecé a comentar videos en Twitter y tuve mucho reconocimiento y así fue que me llamaron para trabajar en ESPN”.

Por otro lado, Beltrán dejó claro que, aunque en las redes sociales ha recibido muchas críticas por su trabajo, en el campo profesional no ha sufrido de machismo, ni ha sido minimizada por ser mujer.

Por último, la profesional se refirió a la importancia de la participación de las mujeres en el fútbol y en los deportes en general.