Los ‘piropos’ de Esperanza Gómez a Petro y sus críticas a Fajardo y María Fernanda Cabal

Esperanza Gómez, actriz de cine para adultos, reveló qué piensa de varios políticos y personalidades colombianas como Gustavo Petro, Sergio Fajardo, María Fernanda Cabal, entre otros.

Néstor Humberto Martínez: Me atrevería a darle látigo. Dicen que los ‘feitos’ son ‘sabrositos’, algo debe tener.

María Fernanda Cabal: Ni porque me pagaran para hacer una película con ella. No me gusta ni como persona ni como mujer. Tampoco me agrada porque trata a la gente de Colombia como estúpida.

Sergio Fajardo: Me gustaba mucho antes, pero hoy en día no siento admiración por él. Me decepcionó.

Gustavo Petro: Es un hombre interesante, muy inteligente y me gustan los hombres así: con gafas, ‘nerd’, lástima que está casado.