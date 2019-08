LP por primera vez en Colombia

Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, llega a Bogotá el domingo 6 de octubre de 2019 a Armando Music Hall para debutar en Colombia con un nuevo disco bajo el brazo, Heart to Mouth, y su hit planetario de 2016 “Lost On You”. Una nueva apuesta que continúa la búsqueda incesante de Páramo por las propuestas alternativas más prometedoras de la década. Una tradición que ha sido respondida por el público con agotados en shows como Future Islands, Cigarettes After Sex y Years&Years.

Su espíritu y estética andrógina son elementos fundamentales en el misticismo que guarda esta artista pero que en sus canciones se aclara en clave indie pop. LP debutó en 2001 con su álbum Heart-Shaped Scar y, en su cuarto trabajo discográfico, Lost On You, el sencillo que le dio nombre al disco, se convirtió en una bomba comercial que alcanzó números uno Bélgica, Francia, Grecia, Israel, Polonia, Suiza y Turquía. La cantante neoyorquina es una de las compositoras más solicitadas colaborando con artistas como Rihanna, Christina Aguilera, Cher, Leona Lewis y más.

“Cuando tomo el micrófono y empiezo hacer melodías puedo sentir esa línea directa entre mi corazón y mi boca”, cuenta LP. Esa es la mayor inspiración para su nuevo disco, Heart to Mouth, y la mejor excusa para verla por primera vez en vivo. La cita es el domingo 6 de octubre en Armando Music Hall. Entradas disponibles a partir del lunes 12 de agosto en https://www.entradasamarillas.com/event/lp-en-colombia