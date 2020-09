¿Machista? Indignación por las palabras de invitado en fiesta de Yina Calderón

El comentario de ‘Will’, invitado en la fiesta de este fin de semana de Yina Calderón, generó polémica e indignación en las redes sociales porque para muchas personas sus palabras son completamente machistas.

“Al que no le guste que a la mujer se la provoquen o se la coqueteen en la calle, pues no permitan que se vistan así porque una chica que utiliza un vestido corto está expuesta a cualquier cosa”, dijo.

“Que los maridos no dejen que muestren lo que no tienen que mostrar y no provoquen a otros hombres”, agregó.

El video del hombre se difundió en redes luego de su ‘pelea’ con la pareja de Aida Victoria Merlano por una supuesta insinuación de ‘Will’ a la joven.

Tras ver las reacciones a su comentario, ‘Will’ pidió disculpas a “todas las personas que se sintieron afectadas por su comportamiento”.