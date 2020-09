Denuncian en Twitter a Woojin, exmiembro de Stray Kids, de acoso sexual

View this post on Instagram

안녕하세요. 김우진입니다. ⠀ 오늘 황당한 일을 겪어서.. 팬분들에게 겸사 겸사 근황 알릴 겸 글을 올립니다. ⠀ 트위터에 누군가가 이상한 루머를 퍼트리고 계정을 삭제하셨는데.. ⠀ 전 그 분을 만난적도 없고, 언급된 곳에 가본적도 없습니다. ⠀ 팬분들 많이 놀라셨을텐데, 사실이 아니니까 너무 걱정 말아주세요. ⠀ 그리고, 전 최근 마음이 맞는 한 회사와 계약을 해서 솔로 활동을 위해 열심히 준비하고 있습니다. ⠀ 회사에서 허위 사실 유포자에게 조치를 취할 예정이고, 이후 대응은 회사에서 진행할 예정이니 너무 걱정 말아주세요. ⠀ 그럼 또 소식 전할게요. 감사합니다.