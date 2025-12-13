El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se pueden encontrar más dilaciones”: Acemi por “falta de voluntad política” para reajuste de UPC

Ana María Vesga, presidente de Acemi, conversó con W Fin De Semana sobre la decisión de la Corte Constitucional de abrir incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Desde Acemi aseguraron que el Gobierno debe reconocer que la población está envejeciendo, tiene más carga de enfermedad y por eso acceden más a los servicios de salud.

¿Ministro de Salud hará el reajuste de la UPC?

“Tiene que hacerlo”, afirmó Vesga, quien expresó que en Acemi la conversación con el Gobierno Nacional ha sido “política” y con el argumento de que “no se le puede entregar más dinero a las EPS”.

“El cálculo de la UPC es la protección financiera de los colombianos para el acceso a los servicios de salud. No se le pueden encontrar más dilaciones”, señaló.

Asimismo, mencionó que espera que se realice un cálculo técnico, pues lo único que ha hecho el Gobierno es dilatar una decisión “vital para todos los colombianos”.

¿Cuál es el verdadero riesgo para los pacientes?

Vesga afirmó que para el 2025 el Gobierno reajustó la UPC en un 5%, a pesar de que se les había pedido el 16%. Por eso, indicó que esa decisión ha generado un déficit mensual de 900.000 millones de pesos.

Así las cosas, advirtió que las afectaciones para los pacientes puede verse reflejada en atrasos en pagos a hospitales que cerrarían servicios y atrasos en pago a medicamentos.

“Eso es producto fiel del desfinanciamiento del sistema, es una decisión que no se puede aplazar más”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: