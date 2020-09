Conmovedor mensaje de 'La Liendra' luego de enterarse que su mamá tiene COVID

En las historias de su Instagram, 'La Liendra' le contó a sus seguidores que su mamá padece del nuevo coronavirus: "voy rumbo para Pereira, con ayuda de Dios, porque tienen hospitalizada a mi mamá por lo del covid“.

Y agregó: "mi mamá no se encuentra muy bien del todo pero con ayuda de Dios todo va a salir bien. Yo les voy contando, pero cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias, no salgan, no se confíen estos días que de verdad ese virus cuando menos se lo esperan tiene a la familia en el hospital".

Pero lo que conmovió a muchos es el mensaje para quienes no están pendientes de sus madres: "Mi mamá ayer, antier, era llámeme, llámeme, llámeme. Yo no le contesté por cosas de trabajo, estaba ocupado y lastimosamente hay veces es primero el trabajo que la familia (...), y es sin querer, ni siquiera con la intención".

"Dije 'la llamo hoy en la mañana'. No la llamé. La llamo en la noche y me contestó donde yo no pensé que iba a estar, ni como yo pensé que iba a estar, sino en un hospital. ¿Ve como nosotros siempre creemos que las tenemos ahí?", expresó el influenciador que tiene cerca de cinco millones de seguidores en Instagram.

Además, señaló: "Yo sé que muchos de los que me están viendo de pronto les da pereza recibir una llamada de sus mamás, o no les escribirán mucho. Pensamos que es cuando nosotros queramos. La vida le da muchas lecciones a uno por las malas, así que ojo, cuiden mucho a la cucha. Si están trabajando mucho dedíquenle 10 minuticos al día, una llamadita chiquitica, pregúntenle cómo está".

"Dedíquele más tiempo", finalizó 'La Liendra', quien espera llegar lo más pronto a Pereira para acompañar a su mamá durante estos días.

El programa 'Lo Sé Todo' compartió las historias: