Programación oficial de Feria de Cali 2025: Cuándo empieza, artistas gratuitos y lo último

El Salsódromo, las Fiestas de mi Pueblo, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el Carnaval de Cali Viejo, mantendrán el recorrido tradicional. Foto: Alcaldía de Cali.

Santiago de Cali se prepara para su evento cultural más significativo del año con la divulgación de la agenda de la 68ª Feria de Cali. La programación oficial, presentada el 28 de noviembre de 2025, asegura una oferta de más de 54 actividades principales que tendrán lugar entre el jueves 25 y el martes 30 de diciembre.

La Feria, liderada por Corfecali, se enfoca en el despliegue de cuatro grandes desfiles y una robusta programación diaria diseñada para el disfrute popular. La agenda establece puntos focales culturales y festivos que se extienden por toda la ciudad, incluyendo un esfuerzo consciente por reconectar con el centro de Cali y el Barrio Obrero, lugares considerados cuna histórica de la Feria.

Los cuatro desfiles principales concentrarán la atención sobre la Calle 25 e incluyen:

Jueves 25 de Diciembre: El tradicional Salsódromo, que da inicio a las festividades.

El tradicional Salsódromo, que da inicio a las festividades. Sábado 27 de Diciembre: El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Domingo 28 de Diciembre: El Desfile Carnaval de Cali Viejo.

El Desfile Carnaval de Cali Viejo. Lunes 29 y Martes 30 de Diciembre: La Calle de la Feria .

Para la realización de estas carrozas y espectáculos, se ha confirmado un aumento en la inversión, destinando un 40% más de recursos a los bailarines participantes, lo que suma un total de 2,400 artistas en la avenida.

Eventos gratuitos y encuentros populares

Gran parte del programa está orientado a eventos masivos y de acceso comunitario, asegurando que la cultura y la salsa lleguen a diversos rincones de la ciudad.

Las actividades culturales que se mantienen activas durante casi todos los seis días de la Feria incluyen:

Feria Rural y Comunera, encuentro de Melómanos y Coleccionistas

Brisas Caleñas/Festival Alternativo

Tascas Feria de Cali

Adicionalmente, se programaron conciertos de gran formato, como el Súper Concierto y El Swing de la Filarmónica el sábado 27, el Concierto Cali Vive Flow y el Concierto El Último Baile Silvestre Dangond el domingo 28, y el Concierto Living Cantina el martes 30.

La realización de la Feria de Cali 2025 conlleva significativas proyecciones económicas para la región. La Secretaría de Turismo extendió una invitación a nivel nacional e internacional, esperando que el evento impulse el reconocimiento y el turismo en la ciudad.

Las autoridades esperan alcanzar una ocupación hotelera del 82%. Las proyecciones de afluencia de público indican que se espera la llegada de un 33% de visitantes extranjeros, un incremento del 50% en turistas nacionales y un 17% más de visitantes provenientes del Valle del Cauca. Estos números reflejan el papel crucial de la Feria como motor económico y plataforma para posicionar a Cali dentro del circuito cultural global, incluyendo su conexión con la Ruta Americana de la Salsa.

La programación completa, que suma más de 60 eventos entre la Feria y la Sucursal de la Navidad, puede ser consultada en las redes sociales de la Alcaldía de Cali. La ciudad busca garantizar que caleños y visitantes sean recibidos “con los brazos abiertos”.

Escuche W Radio en vivo: