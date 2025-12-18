Influencer Valeria Roa contó cómo fue víctima de ‘paseo millonario’ en Bogotá saliendo de concierto

11:28
Robo y Valeria Roa. Fotos: Getty Images / Instagram @valeriaroam
La reconocida influencer Valeria Roa pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar acerca del ‘paseo millonario’ que sufrió junto a una amiga en alrededores del estadio El Campín de Bogotá cuando salía de un concierto.
“No pudimos ver bien los rasgos (del ladrón). Él decía: ‘mi sobrina, por qué la dejaron sola’ (…). Luego entendimos que era la señal para hacer lo que hicieron con nosotras”, dijo.
¿Qué les dijo la Policía?
Roa mencionó que no recibieron mucho apoyo por parte de uniformados de la Policía Nacional.
“La primera policía que abordamos era mujer y nos dijo que no podía hacer mucho. Hablamos con el mayor, quien nos dijo que agradeciéramos que estábamos vivas y nos llevó a donde vivíamos, pero no nos preguntaron rasgos ni nada”, dijo.
Detalles del robo
Contó que los ladrones, cuando les quitaron el celular, estaban buscando fotos. “Nos pidieron la galería oculta, y nos preguntaron si teníamos fotos desnudas”.
Finalmente, ratificó que quiere, junto a su amiga, hacer la denuncia formal por este ‘paseo millonario’, por lo que vecinos del sector las están ayudando con los videos de las cámaras de seguridad, aunque reconoció que aún no han podido dar con la placa del vehículo.
