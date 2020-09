Aida Merlano explicó la violenta reacción de su pareja en fiesta de Yina Calderón

Tras la alocada fiesta de Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, quien participó del evento, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que explicó por qué su pareja reaccionó violentamente contra uno de los invitados, pelea que quedó registrada en redes sociales.

Mucho twitter por hoy, #yina #aida

Y a esperar que @SamsungCO y @almacenesexito me responda por mi celular que arta falta me hace.. pic.twitter.com/6gT8MeMZZp — OJO VALLENATO OFICIAL (@EyeVallenatoo) September 6, 2020

“Yo fui a la fiesta de Yina que, a pesar de que sé que los amigos de ella son pesados, tenía confianza de que ella y Yurani son mis amigas. Yo sabía que Will me iba a bailar porque me lo dijeron, pero yo, sin preguntar, asumí que era gay”, contó.

“Cuando comenzó a meterme mano me sentí incomoda porque eso no me gusta. Entonces yo intenté apartarlo hasta que este señor, cuando ese señor (Will) comenzó a meterse con mi orientación sexual y luego dejó en entredicho que yo lo estaba provocando por cómo me vestía”, explicó.

Finalmente, Merlano aseguró que luego del incidente habló con Calderón y terminaron la situación con buena relación.

“Yo les aclaro que con Yina no quedé mal. Con todo el mundo quedé bien”, afirmó.