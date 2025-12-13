Julio Sánchez Cristo DJ: especial Rafael Ithier
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- No Sufras Más Corazón — El Gran Combo de Puerto Rico
- La Calle Donde Tú Vives — El Gran Combo de Puerto Rico
- Menéame los Mangos — El Gran Combo de Puerto Rico
- Acángana — El Gran Combo de Puerto Rico
- A Mi Manera — El Gran Combo de Puerto Rico
- Asalto Navideño — El Gran Combo de Puerto Rico
- El Jala Jala — El Gran Combo de Puerto Rico
- Ojos Chinos — El Gran Combo de Puerto Rico
- El Caballo Pelotero — El Gran Combo de Puerto Rico
- La Cabeza del Lechón — El Gran Combo de Puerto Rico
- Esos Ojitos Negros — El Gran Combo de Puerto Rico
- Festival en Guararé — El Gran Combo de Puerto Rico
- Achilipú — El Gran Combo de Puerto Rico
- Chango Ta’ Vení — El Gran Combo de Puerto Rico
- Don Goyo — El Gran Combo de Puerto Rico
SEGUNDA HORA
- Hojas Blancas — El Gran Combo de Puerto RicoJulia — El Gran Combo de Puerto Rico
- La Muerte — El Gran Combo de Puerto Rico
- Falsaria — El Gran Combo de Puerto Rico
- Serrana — El Gran Combo de Puerto Rico
- Brujería — El Gran Combo de Puerto Rico
- Un Verano en Nueva York — El Gran Combo de Puerto Rico
- El Barbero Loco — El Gran Combo de Puerto Rico
- La Fiesta de Pilito — El Gran Combo de Puerto Rico
- El Menú — El Gran Combo de Puerto Rico
- Timbalero — El Gran Combo de Puerto Rico
- La Calle Dolor — El Gran Combo de Puerto Rico
TERCER HORA
- Compañera Mía — El Gran Combo de Puerto RicoY No Hago Más Ná — El Gran Combo de Puerto Rico
- Me Liberé — El Gran Combo de Puerto Rico
- Amáme — El Gran Combo de Puerto Rico
- Te Regalo el Corazón — El Gran Combo de Puerto Rico
- Arroz con Habichuela — El Gran Combo de Puerto Rico
- No Hay Cama Pa’ Tanta Gente — El Gran Combo de Puerto Rico
- Aguacero — El Gran Combo de Puerto Rico
- Trampolín — El Gran Combo de Puerto Rico
- Se Me Fue — El Gran Combo de Puerto RicoMilonga Sentimental — El Gran Combo de Puerto Rico