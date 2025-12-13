Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: especial Rafael Ithier

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ

PRIMERA HORA

  • No Sufras Más Corazón — El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Calle Donde Tú Vives — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Menéame los Mangos — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Acángana — El Gran Combo de Puerto Rico
  • A Mi Manera — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Asalto Navideño — El Gran Combo de Puerto Rico
  • El Jala Jala — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Ojos Chinos — El Gran Combo de Puerto Rico
  • El Caballo Pelotero — El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Cabeza del Lechón — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Esos Ojitos Negros — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Festival en Guararé — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Achilipú — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Chango Ta’ Vení — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Don Goyo — El Gran Combo de Puerto Rico

SEGUNDA HORA

  • Hojas Blancas — El Gran Combo de Puerto RicoJulia — El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Muerte — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Falsaria — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Serrana — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Brujería — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Un Verano en Nueva York — El Gran Combo de Puerto Rico
  • El Barbero Loco — El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Fiesta de Pilito — El Gran Combo de Puerto Rico
  • El Menú — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Timbalero — El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Calle Dolor — El Gran Combo de Puerto Rico

TERCER HORA

  • Compañera Mía — El Gran Combo de Puerto RicoY No Hago Más Ná — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Me Liberé — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Amáme — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Te Regalo el Corazón — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Arroz con Habichuela — El Gran Combo de Puerto Rico
  • No Hay Cama Pa’ Tanta Gente — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Aguacero — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Trampolín — El Gran Combo de Puerto Rico
  • Se Me Fue — El Gran Combo de Puerto RicoMilonga Sentimental — El Gran Combo de Puerto Rico

