Madre de Elon Musk recordó que su hijo repitió un examen porque su nota fue ‘increíble’

Maye Musk, madre de Elon Musk, creador de las empresas SpaceX y Tesla, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que fue motivo de elogios y aplausos entre sus seguidores y los del prestigioso ingeniero.

Se trata del resultado del examen de informática de Elon cuando estaba en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica, el cual fue excelente.

Incluso aseguró que en esa ocasión los maestros, tras ver los el resultado de la prueba, decidieron que Musk repitiera el examen porque no entendían su excelso puntaje.

Además, la madre del multimillonario se mostró orgullosa por la capacidad que tiene su hijo y aseguró que no le extraña que sea un “ingeniero tan brillante”.

“Elon, encontré tu prueba de aptitud informática de cuando tenías 17 años. Si mal no recuerdo, tuvieron que volver a hacerte la prueba porque nunca habían visto una puntuación tan alta. No es de extrañar que seas un ingeniero tan brillante”, escribió.

.@elonmusk⁩ I found your computer aptitude test from when you were 17. If I remember correctly, they had to retest you because they had never seen such a high score. No wonder you are such a brilliant engineer. #ProudMom pic.twitter.com/7sGxAvLF4r