Maluma aclara si es gay

Maluma, que se ha posicionado como uno de los mejores dentro del género urbano, ha dado de qué hablar, no solo por las letras de algunas de sus canciones o la compra de su avión, sino también por su orientación sexual.

Algunos de sus seguidores han afirmado que es homosexual, sugiriendo que tiene una relación sentimental con Pipe Bueno por su estrecha relación, pese a que los dos han tenido relaciones sentimentales y las han hecho públicas.

Hace pocos meses el paisa terminó su relación con la modelo y Dj Natalia Barulich, luego de dos años de relación. En las últimas semanas se ha venido vinculando con la modelo rusa Vivien Rubin, quien lo acompañó en las pasadas vacaciones de diciembre y en su cumpleaños a finales de enero.

A pesar de conocer todo esto, el cantante de música urbana decidió hablar del tema por sus redes sociales. Por medio de un Instagram Live, un usuario le preguntó, sin filtro alguno, por qué era gay, a lo que él le aclaró, “Parce hay gente muy estúpida ¿no?”, expresó, y añadió: “¿Cómo así que por qué soy gay? O sea, dejen la güe… que yo no soy gay”.

Aun así, retó a las personas que lo difaman, “si fuera gay ya lo hubiera dicho o el que dijo que yo soy gay porque no me presta la novia un momentico a ver si … qué tan gay soy”, concluyó diciendo “¡Ay ome! Si me hacen reír”.

Le puede interesar: "Sí, yo era la novia de J Balvin"