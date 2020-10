Marbelle incursionará en la salsa de la mano de Sergio George

W Fin de Semana conversó con Sergio George, productor de grandes estrellas de la música como Marc Anthony, Maluma y Jennifer López, y la artista colombiana Marbelle, a propósito de la nueva canción que realizarán juntos.

Marbelle, quien interpretará salsa por primera vez en su carrera, se refirió a este acercamiento que se produjo gracias a Felipe Carreño, CEO de FC Entertainment y mánager suyo: “Yo me sorprendí cuando Felipe me dijo que habló con Sergio y que le encantó la idea de realizar esta colaboración. Todavía no me lo puedo creer, los que trabajamos en el mundo de la música sabemos el peso en la industria de un grande como Sergio y para mí conseguir esto me llena de orgullo, me llena de amor”.

George, por su parte, contó: “De esta canción (‘No renunciaré’, en la voz de Marbelle) me encantó el sentimiento y eso me dice mucho de lo que tiene una persona por dentro: el sufrimiento, las ganas de triunfar. Ese dolor en la voz se nota y dije: tengo que trabajar con ella”.

El productor estadounidense también elogió el talento de la reina de la tecnocarrilera: “Marbelle tiene un oído especial, sabe qué es lo que le pega y ha explorado muchos géneros distintos. En este caso, yo voy a ser el chofer y ella la jefa”.

Además, los artistas también se refirieron a la búsqueda de la canción que producirán. Para ello, realizarán una convocatoria a través de sus redes sociales para buscar autores de todo el mundo con el fin de que envíen sus canciones y participen en esta gran elección.

En los próximos días, a través de las cuentas de instagram @sergiogeorge y @marbelle.oficial se anunciarán las condiciones generales para que los compositores puedan acceder a esta convocatoria.