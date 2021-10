María Nelfí, ganadora de La Voz Senior: "Me dio una ilusión de volver a vivir"

María Nelfi, de 72 años de edad, se convirtió en la primera ganadora del formato ‘La Voz Senior’ que buscaba el mejor talento para cantar en Colombia entre los adultos mayores. Ella fue seleccionada entre cientos de participantes y eligió estar en el equipo de la española Natalia Jiménez, quien la guío hasta la gran final.

La mujer habló en La Hora del Regreso sobre su experiencia en el reallity y aseguró que esto la ayudó en su estado emocional: “Me daba miedo porque no es lo mismo subir a tarima con tu grupo o ir a una serenata donde llegas, cantas y te vas, pero di con una gente maravillosa, ellos me dieron mucho positivismo y una ilusión grande de volver a vivir. Esto es increíble”.

Además, aseguró que eligió a Natalia porque es una artista que le gusta mucho a su hija y que pensó que su discapacidad en la cadera le jugaría una mala pasada, pero que una vez comenzó a cantar “todo se le olvidó”.

“Esto fue un reto para mí, por lo que yo uso bastón y tengo la discapacidad de la cadera. No me han puesto cuidado y poco a poco me fui deteriorando. Yo les dijo a ellos que necesitaba una silla y un atril para mi bastón y ya estando allí se me olvidaba todo, parecía que no había dolor”.

La hija, Samanta, también habló en La Hora del Regreso y comentó que este concurso le ayudo a su madre en la autoestima: “Yo pienso que esta experiencia ha sido muy buena para mi mamá porque le ayudó en su autoestima, ella por la incapacidad que tiene ha dicho que ya no sirvo, no funciono a esta edad, pero al ver que pudo entrar a La Voz Senior, conectarse con otras personas y eso, le dio vida a mi mamá”.

La mujer interpretó en la final la canción ‘Tarde’ de Alberto Aguilera y que años más tarde se dio a conocer en la voz de Rocío Dúrcal y se ganó 250 millones de pesos, que usará para su tratamiento en la cadera, además de grabar una canción con Universal Music.