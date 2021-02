¿Martín De Francisco creará una cuenta en OnlyFans? Esto respondió el periodista deportivo

OnlyFans es una plataforma que ha tomado fuerza en los últimos meses, mostrando contenido diverso, pero destacándose por algunas personas o celebridades que comparten contenido erótico o sexual en sus cuentas.

Al ser una plataforma de pago, varios famosos han optado por incursionar en OnlyFans para tener un ingreso de más.

Cabe resaltar que cada persona decide el valor de la suscripción para acceder a su contenido, sea cual sea.

Por lo anterior, con su característica personalidad relajada, pero sin tapujos, el reconocido periodista deportivo Martín De Francisco respondió a la pregunta de si crearía o no una cuenta en OnlyFans.

“Como un módico animador de festejos, yo podría hacerles algunas presentaciones de algún reinado con una jerga de los que es Zarzal, pero no lo he pensado. Me queda la inquietud”, dijo.

Por otro lado, Hernán Peláez respondió con un “no” rotundo, pero aseguró que tiene la “mente abierta” para las nuevas tendencias que hay en la actualidad.

“No, pero hay que estar abierto, muy liberal a todo lo que llegue”, dijo entre risas.