Martina La Peligrosa estrena sencillo, ‘Estoy R’

La cantante cordobesa compartió con los oyentes su nuevo sencillo, ‘Estoy R’, el cual vuelve a los orígenes de Martina, con champeta como sus seguidores la conocieron.

“Es una canción que también está pensada para el Carnaval de Barraquilla y que espero que las disfruten”, contó la cantante.

Además, la cantante es portada de la reciente edición de la Revista Soho, en la cual sale ligera de ropa, pero con su esencia y toque musical.

“Llevaban varios años haciéndome la propuesta y logramos llegar a un equilibrio. Las fotos quedaron muy lindas, pero en mi casa me desheredaron, ya no tengo palo de mango, ya no tengo gallinas”, agregó Martina.

Por otro lado, Martina estuvo colaborando con el periodista Daniel Samper en su útlimo video de Youtube, en donde le enseñó a hablar consteno a Alberto Casas, integrante de la Mesa de trabajo de W Radio.