Me dio tristeza hacerme eso en mis labios: Catalina Acosta, víctima de biopolimeros

La exseñorita Colombia, Catalina Acosta habló en La W sobre la grave situación que presentó luego de que se inyectara biopolimeros en los labios hace 20 años.

Acosta contó que cuando quedó de su primera hija, hace 9 años, aumentó de pesos por lo que cuando vi que también crecieron sus labios lo consideró como un hecho normal, sin embargo, un tiempo después el comentario de una amigar la alertó, pues le comentó que su boca se veía "rara".

Acosta reveló que en ese momento comenzó a sentir sus labios extraños y ver quer tenían bolsas, por eso comenzó un procedimiento para que se le retirara el producto que se había inyectado.

Además, aseguró que "yo creo que la persona que me lo inyectó no lo hizo de mala fe, no se conocían los efectos de estos productos".

También aconsejó "no hay que dejar influenciarse de otra gente, hay que regular a quienes prestan este tipo de servicio".

Finalmente, dijo que "es increíble que la gente ponga en riesgo su integridad física por ahorrarse unos pesos".