Melissa Martínez sufrió aparatoso accidente al caerse de unas escaleras

La presentadora y comentarista deportiva costeña, quien actualmente se desempeña en el canal ESPN, sufrió un resbalón cuando se encontraba descendiendo por unas escaleras. Tras el golpe, la mujer terminó con varios hematomas en sus extremidades inferiores y con maltrato en su espalda.

Por las secuelas del duro golpe del que fue víctima, Martínez consultó al médico, quien le recetó un par de días de reposo en cama y algunos analgésicos para tratar el dolor.

Lea aquí: “Estoy espectacular”: Melissa Martínez a quien le dijo que estaba pasada de kilos

"Sigo acostada todo el día, esto es una cosa dura. No sé si me va a dar más dolor de espalda o no, pero me dijeron que me quedara quieta un par de días. Por ahora, ya me tomé mis relajantes musculares", comentó la periodista de 34 años.

Este fin de semana, de acuerdo a lo que les contó a sus seguidores, contó solo con la compañía de sus mascotas debido a su esposo, el futbolista uruguayo Matías Mier, se encuentra cumpliendo compromisos deportivos en su actual equipo, el Central Córdoba.

Le puede interesar: Taliana Vargas reveló que su esposo se salvó de morir en atentado del 9/11

Cabe recordar que hace par de semanas, Melissa Martínez se salvó por poco de ser atracada en Bogotá.

Por el momento, la comunicadora espera recuperarse pronto para poder reintegrarse a sus labores en el importante canal deportivo.