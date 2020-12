Memes de expectativa y realidad de cómo se vio la conjunción de Júpiter y Saturno

Los memes de la conjunción de Júpiter y Saturno, un fenómeno óptico singular, se tomaron las redes sociales.

Muchas personas en el mundo se perdieron el raro suceso astronómico por el estado climático de su país o por no tener una buena vista del cielo nocturno.

Por esta razón, los usuarios de redes sociales decidieron hacer graciosos memes de cómo vieron, algunos a través de sus celulares, la ‘Estrella de Belén’.

This is my shot Accrington, England pic.twitter.com/vLlFQtsIHC — Harry Lowe (@harry_lowe2012) December 21, 2020

Here's my picture from Seattle pic.twitter.com/8juyWcNLAy — Donna (@DonnaJHamilton) December 22, 2020

Mine last night in South Africa Taken with a Canon 1300D on 300mm zoom. Sky was literally open for like 30 minutes after sunset, after that it was cloudy the whole freaking evening. pic.twitter.com/GHpJMueWeE — KatjieSimmer (@KatherineVenter) December 22, 2020

From east coast US pic.twitter.com/upOfFO1PNF — Luck Yeti #SoaRYeti (@YetiSlime) December 22, 2020

shot taken out my bedroom window pic.twitter.com/LVPySZI5E3 — ash (@urasoab) December 22, 2020

Took this with my iPhone pic.twitter.com/OkhDo3xQY4 — Tassy Konto (@tassykonto) December 22, 2020