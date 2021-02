Mi intención es entregar un contenido respetuoso en OnlyFans: Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner habló en W Fin de Semana sobre incursión en la plataforma de OnlyFans.

Explicó que “esta plataforma no es de contenido sexual, es para crear contenido de todo tipo de cosas, en realidad es puedes monetizar todo lo que se haga”.

Indicó que su intención “es entregar un contenido respetuoso, muchos pensarán que me voy a convertir en una porno star, pero no es así. Me gusta ser creativa, me gusta jugar con los espacios y me enamoro de la cama, y no se necesita llegar a esos extremos para que los seguidores reales estén con uno”.

También reveló que en lanzamiento de su perfil lo hará en marzo, en el mes de su cumpleaños.

Le puede interesar:

Sobre la razón del por qué no hace estos contenidos en otras redes sociales señaló que “en estos momentos hay muchas políticas en las plataformas y de alguna manera en esta aplicación los usuarios deben pagar, entonces tu empiezas a monetizar tu contenido”.