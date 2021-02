Lo que nos hace daño es el miedo y se puede desplazar con amor: Aleks Syntek

Aleks Syntek habló en W Fin de Semana sobre sus nuevas canciones y su álbum “Anatomía del amor”.

Expresó que “siempre he seguido haciendo la música que he venido haciendo desde la década de los 90. Mi actual sencillo ‘Eclipse de Luna’ es la tecnología del 2021 con la filosofía de los años 90”.

“Lo que nos está haciendo más daño es el miedo, y el miedo no se puede desplazar más que con el amor”, indicó.

Sobre el videoclip de “Eclipse de Luna” manifestó que “ya lo pueden ver en las plataformas y fue filmado en mi ciudad natal (Mérida, Yucatán), pero se decidió hacer este video de noche para retratar su arquitectura”.

También señaló que “mi público sabe que me gusta sorprenderlos con cosas que son impredecibles […] He hecho todo tipo de colaboraciones y siempre he aprendido mucho, me encanta hacerlo y suma mucho; sale ganando el público y nosotros creativamente”.

Frente a Armando Manzanero dijo que su enseñanza es lo que lo motiva, y “ojalá llegara yo a los 85 años con la energía que él tenía. Siento que todavía tenía mucho que dar”.

Además, contó su experiencia como artista durante la pandemia y dijo que “las pantallas y las luces quedan a un lado, y ahora empieza a cobrar mucho valor que un cantante se pueda sentar frente a un piano y una computadora, y generar sentimientos y emociones”.

Finalmente, reveló que “varias de las canciones de este disco nuevo las hice durante la pandemia, entonces tienen varias reflexiones”.