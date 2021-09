Mi mamá es el pilar de mi carrera: Marithea, campeona del 'freestyle' en Colombia

El pasado 11 de septiembre de 2021, en Colombia se coronó por primera vez a una mujer en el 'Red Bull Batalla'. Marithea venció a Airon en la final para quedarse con el título de la competencia más importante del freestyle en español.

Marithea habló con La Hora del Regreso de los prejuicios de los que ha sido víctima desde que inició su carrera en este género desde los 16 años, pero que este fin de semana fueron derrumbados con su impresionante capacidad de improvisación.

"Si hubo un momento en que esos comentarios sí me llegaron a afectar, tanto así que por eso creo que no había ganado en las otras tres ediciones. Esto logra afectar la mente porque no es solo un comentario, muchas veces son miles y no son solo del público y sino de colegas. Entonces toca entrenar mucho la cabeza para no dejarse afectar", comentó.

Escuche más de La Hora del Regreso:

La vallecaucana se enfrentó a Airon en una batalla que tuvo tres rondas: la primera basada en rimas inspiradas en varios objetos y las restantes fueron libres. También se enfrentó con Alzate, Neg y Lokillo; todos derrotados por la joven de 23 años.

Ahora, Marithea será la representante de Colombia en la final internacional que tendrá lugar en diciembre en Chile.

Sobre este logro afirmó que se siente muy orgullosa de lo obtenido y afirmó que "mi mamá es el pilar de mi carrera, si ella no me hubiera apoyado desde los 16 años, hoy no estaría aquí hablando que soy la primera campeona".