Jorge Alí Triana regresa al teatro con "El coronel no tiene quien le escriba"

Jorge Alí Triana Varón, quien en su extensa y exitosa carrera artística ha dirigido y escrito varias historias para el cine, teatro y televisión en Colombia, regresa en octubre a los escenarios del Teatro Colón en Bogotá con la versión adaptada de la obra de Gabriel García Márquez.

Triana fue un íntimo amigo de 'Gabo' y en dos ocasiones ha llevado su obra a las tablas con ‘La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada’ y ‘Crónica de una muerte anunciada’. También lo ha hecho en el cine con los títulos ‘Tiempo de morir’ y ‘Edipo alcalde’. En televisión estuvo con ‘Crónicas de una generación trágica’.

"Hace muchos años había tratado de llevar la historia del 'Coronel no tiene quien le escriba', pero diferentes impedimentos no me permitieron hacerlo en su época de lanzamiento. Esta fue una etapa crucial de la historia de Colombia, sobre todo por la violencia que se ejerció en la dictadura de Rojas Pinilla", comentó el maestro a La Hora del Regreso.

Ahora, del 14 al 24 de octubre, Germán Jaramillo, Laura García, Santiago Moure, John Alex Toro, Luis Hurtado y otros actores estarán dirigidos por Triana en este nuevo proyecto.

"El proceso de adaptación que se le ha dado es bastante fiel y cercano a la novela, desde el punto de vista de las escenas. Por supuesto hay una adaptación del lenguaje literario al teatro. Lo que va a encontrar el espectador es la esencia misma del libro, acompañado de un elenco de actores maravillosos", señaló.