Petro dice que Maduro y Cilia Flores no son narcos: “No aparecen en archivos judiciales de Colombia”

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, al asegurar que ninguno de los dos figura en los archivos de la justicia colombiana por narcotráfico, pese a décadas de investigaciones contra las principales mafias de la cocaína.

“No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante. En los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”, afirmó el mandatario. Según Petro, las denuncias que han circulado provienen de “generales de la oposición venezolana, nada más, buscando derribar el voto popular”.

El jefe de Estado subrayó que el poder judicial colombiano es independiente y no está bajo su control. “El poder judicial en Colombia no me pertenece, es independiente a mí y lo maneja en gran parte mi oposición”, dijo, al insistir en que quien quiera entender la estructura real del narcotráfico debe revisar los expedientes judiciales del país.

En ese contexto, Petro a quien pidió no calumniarlo. “Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump”, expresó. Añadió que esas acusaciones desconocen la historia colombiana y su propio recorrido político.

El mandatario recordó su militancia en el M-19 y su tránsito a la vida civil: “Yo fui de la organización clandestina que luchó por la democracia en Colombia… Yo fui del M-19, que hizo la primera paz en la América Latina contemporánea”. También señaló que el pueblo colombiano ha padecido “el genocidio del narco y sus aliados políticos” sin acudir a invasiones extranjeras.

Finalmente, Petro defendió su derecho a opinar en escenarios internacionales, relató su discurso en Nueva York ante la ONU y aseguró que las acusaciones en su contra buscan castigar su postura frente a Gaza y su defensa de la soberanía latinoamericana. “No vea narcotraficantes donde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad”, concluyó.

