MinJusticia pide a las cabezas del Estado unirse contra “amenazas e insultos” de Trump contra Petro

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga rechazó las más recientes acusaciones del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro.

A bordo del Air Force One, Trump señaló que Colombia estaba “gobernada por un enfermo”, pero que esto no continuaría por “mucho tiempo”. Acto seguido, afirmó que no descartaba una operación militar en Colombia.

Ante las aseveraciones, el ministro pidió a las cabezas del poder público (Altas Cortes, Congreso de la República, Órganos de Control, entre otros) unir filas y pronunciarse en defensa de la institucionalidad colombiana tras las “amenazas” de Donald Trump.

Idárraga rechazó cualquier tipo de injerencia norteamericana en el proceso electoral de Colombia.

“Nuestro país no sólo es una nación autónoma y soberana. Somos un gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026”, agregó.

Además, el ministro de Justicia encargado expresó que continuarán respondiendo a las “amenazas e insultos” de Trump con “altura y responsabilidad”.

