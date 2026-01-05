Presidenta interina de Venezuela celebra primer consejo de ministros tras captura de Maduro por EEUU
Delcy Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema venezolana.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que llevaron a la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello.
Rodríguez asumió el gobierno por 90 días por orden de la corte suprema.