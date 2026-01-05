Precio visa canadiense en Colombia 2026: Costo actualizado solicitud + biometría pesos colombianos

Debido a sus paisajes paradisíacos y entornos únicos, Canadá es un destino imperdible para múltiples amantes del turismo en Colombia y, además, en el 2026 podrán incrementar las llegadas de los visitantes temporales, teniendo en cuenta que será sede de algunos de los partidos de la Copa Mundial 2026.

Por esa razón, aquí le contamos cuánto cuenta este trámite ante la Embajada de Canadá en Colombia y más detalles, si desea conocer el país norteamericano.

Precio de la visa de turismo de Canadá

Los ciudadanos nacionales que deseen hacer una solicitud de visa de turista, deberán pagar un monto de $100 dólares canadienses, más $85 dólares canadienses correspondientes a los estudios biométricos, por lo tanto, sería un pago total de alrededor de $508.300 COP por persona, teniendo en cuenta la tasa de cambio actual.

No obstante, en varias ocasiones, este precio puede variar si realiza el trámite con una agencia, pues tendrá que pagar dicho servicio, así que tenga en cuenta los pros y contras de tramitar una visa de extranjería con una agencia.

¿Se puede hacer escala en Canadá sin tener visa?

Los ciudadanos colombianos, al no ser parte de los países de Latinoamérica que no necesitan visa para ingresar al territorio canadiense, sí deben tramitar una visa de tránsito canadiense, para estancias en su territorio por 48 horas o menos. En caso de ser más tiempo, deberá solicitar la visa de turista.

Este trámite puede hacerse en línea y necesitará tener a la mano la visa del país de destino final, en caso de que aplique, el itinerario de viaje y los comprobantes de reserva de tiquetes aéreos, entre otros documentos que confirmen su tránsito corto en tierras canadienses. Este documento puede ser válido para una o dos entradas al país, dependiendo de su itinerario de viaje, con este documento, usted podrá salir del aeropuerto en el tiempo estipulado.

