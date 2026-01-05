32 cubanos murieron durante ataque de EE. UU. a Venezuela

En total, 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla de Cuba.

“Como resultado del ataque criminal, perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

