Internacional

32 cubanos murieron durante ataque de EE. UU. a Venezuela

El gobierno cubano confirmó la cifra en un comunicado oficial.

Explosiones en Venezuela. Fotos: captura videos suministrados

Explosiones en Venezuela. Fotos: captura videos suministrados

En total, 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla de Cuba.

“Como resultado del ataque criminal, perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

Lea también: “No es suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad