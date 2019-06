Mike Tyson abrirá un "rancho de la marihuana" en California

El exboxeador Mike Tyson presentó este lunes su empresa destinada a la comercialización y consumo de marihuana, que incluye un proyecto para abrir un complejo en el desierto de California, "Tyson Ranch", que ofrecerá una experiencia "holística" en torno al consumo de esta sustancia.



Tyson, quien fue campeón mundial más joven en la categoría de pesos pesados en 1986, creó en 2016 una empresa que vende todo tipo de productos relacionados con la marihuana, desde comestibles a cosechas "premium".



Pero ahora, el exboxeador pretende abrir un área de 170 hectáreas en el desierto de Hot Springs (sur de California) dedicado a la marihuana que, entre otras experiencias, contará con un hotel de lujo y un festival de música.



El propio Tyson subió este lunes un vídeo a su cuenta de Twitter en el que aparece rodeado de colaboradores de este proyecto en su oficina de El Segundo (California) y en el que se muestra el logotipo de ese futuro "rancho" sobre el que ha dado más detalles en una entrevista publicada hoy por la revista GQ.



Según relató el propio Tyson, el rancho comenzó a construirse en diciembre de 2017, pero aún no ha sido terminado.



El plan incluirá atracciones turísticas, un hotel de lujo, tiendas de campaña, un "río lento" y un anfiteatro para festivales de música y conciertos.



Su proyecto contará, además, con una "Universidad de Tyson" en la que se enseñarán técnicas de cultivo de cannabis a los futuros agricultores.



Según relató el exboxeador, el proyecto surge después de que Tyson haya luchado durante "más de 20 años" contra su adicción al alcohol y otras drogas "duras".



"Hay que verlo desde mi perspectiva -defendió-, voy a entrar en esta situación tras haberlo visto todo. He consumido drogas duras. He usado ácido antes. Así que pienso, dame de eso, déjame ver eso." En sus declaraciones, Tyson habló de como el consumo de marihuana "mitigó" su dolor durante un largo tiempo.



La compañía de Tyson es una de las más de 10.000 nuevas empresas inauguradas desde que el estado de California legalizó la marihuana recreativa en 2016.



Se espera que el negocio del cannabis supere los 4.000 millones de dólares en 2025 en California, según la compañía de análisis de la industria de la marihuana, New Frontier Data.