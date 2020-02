Mr Romano: El restaurante bogotano que ofrece pizzas fuera de lo común

Una pareja de emprendedores que han trabajado en grandes restaurantes en Estados Unidos, decidieron ofrecerle a los capitalinos una propuesta gastronómica distinta.

Después de formarse en la mejor escuela gastronómica del mundo, el Culinary Institute of America en Nueva York, la pareja acumuló su experiencia en varios restaurantes de primer nivel en Estados Unidos, como el Per se, Eleven Madison Park, The French Laundry y Benu, todos, tres estrellas Michelin.



Hace más de dos meses abrieron Mr Romano, una innovadora propuesta gastronómica en la que ofrecen siete pizzas, cada una con nombres de personajes mitológicos como Ceres, Venus, Marte, Quirino, terra y Vulcano.

Los sabores de este lugar no son tradicionales, más bien son combinaciones poco conocidas dentro de lo que se acostumbra a ver en restaurantes de Pizza, por ejemplo, la Quirino tiene queso mozzarela, salami de cerdo toscano, guanciate, ajo, cebolla roja, mejorana y miel de tomillo y una masa delgada y crocante de textura equilibrada para el paladar.

Además, ofrecen unas albóndigas de entradas que tienen un sabor único que se logró mezclando 27 ingredientes para conseguirlo.

Todos los ingredientes que componen los platos que han desarrollado Víctor y Andrea, a excepción de los tomates, son producidos en el país, desde el cerdo, hasta la fruta o el queso de búfala. Todos son se compran a empresarios colombianos, luego de un proceso de selección.

“Hemos ido a las fábricas a hablar con cada uno de los proveedores y eso ha hecho que la relación se consolide. En cada una de las cartas hay un párrafo dedicado a nuestros proveedores dándoles las gracias. Nosotros siempre hablamos de ellos, porque nos gusta que se les reconozca y también les vaya bien”, concluyó la pareja.