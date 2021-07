Murió el niño que lloró cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia

Julián Esteban Gómez, de 13 años, falleció este domingo 18 de julio tras haber sido arrollado por una tractomula.

La noticia fue dada a conocer por Fabio Rodríguez, el exciclista que condujo el comienzo de la carrera de Bernal entre los 8 y 14 años, a través de su cuenta Twitter: “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”.

Cabe recordar que Julián Esteban se hizo famoso el día del homenaje en Zipaquirá a Egan Bernal tras su triunfo en el Tour de Francia 2019. En la actualidad, formaba parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá dirigido por Rodríguez, ya que soñaba con llegar a ser un ciclista de alto perfil como su ídolo.

Según información de las autoridades de tránsito, el hecho se produjo en la vía que conside de Zipaquirá a Cajicá, a la altura del kilómetro 17+700 en el sector Manas. El conductor del vehículo tipo tractocamión, resultó ileso y dio negativo a la prueba de alcoholemia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.