Nada de Photoshop: Ana Lucía Domínguez presumió su cuerpazo en bikini

La reconocida actriz Ana Lucía Domínguez impresionó a sus seguidores en redes sociales con una serie de fotografías en las que aparece luciendo un ajustado vestido de baño.

Como se ve en la publicación, Domínguez luce un bikini negro en su parte superior y azul en su pieza inferior, dejando ver su tonificado cuerpo bajo la sombra de un árbol.

La particularidad de las imágenes que compartió es que son al natural, sin nada de Photoshop, por lo que le llovieron elogios por su escultural figura.

Incluso, la actriz les pidió a sus seguidores elegir la imagen que más les gusta.

“No filtro, no Photoshop. Así no más”, escribió en su cuenta de Instagram, mensaje con el que acompañó sus imágenes.

Las fotografías le generaron muchos mensajes con halagos a la joven actriz, quien es recordada por sus papeles en novelas como Pasión de Gavilanes, Gata Salvaje, pero también en series como ¿Quién mató a Sara?

“Hermosa, que tengas una excelente semana (…). Mi amor platónico (…). Nunca ha necesitado filtros”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.