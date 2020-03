Niall Horan llegará a Colombia con su gira ‘Nice to meet ya’ tour

Niall Horan anunció las fechas para su gira “Nice to meet ya” por Latinoamérica. Esta noticia se une al próximo lanzamiento de su nuevo álbum que tendrá como nombre “Heartbreak Wheather” y que estará disponible a partir del 13 de marzo de este año.

Su gira de conciertos comenzará en abril en Estados Unidos para concluir con los shows en Latinoamérica. La presentación en Colombia está programada para el 4 de diciembre de 2020 en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 11 al 12 de marzo, dando paso a la venta general a partir del 13 de marzo a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.

Luego de sus dos primeros sencillos “Nice To Meet Ya” y “Put A Little Love On Me“, Niall lanzó el 7 de febrero de este año su último sencillo “ No Judgemet” con un video musical cinematográfico dirigido por Drew Kirsch. Esta canción fue escrita por Niall en compañía de Julian Bunetta, John Ryan, Alexander Izquierdo y Tobias Jesso Jr.