“No discuto con mediocres”: Amparo Grisales tras comentario sobre manifestantes

El paro nacional, las manifestaciones, el vandalismo y la violencia tanto de protestantes como de fuerza pública han dividido a los colombianos en redes sociales e incluso a la prensa internacional en los más de 40 días desde el inicio de las marchas en todo el país.

Una de las mujeres que más ha causado revuelo en redes sociales ha sido la actriz y modelo colombiana Amparo Grisales luego de llamar “incoherente” a Margarita Rosa De Francisco y sus críticas a los bloqueos y manifestaciones.

En varios de sus mensajes en Twitter, Grisales se ha mostrado reflexiva sobre la coyuntura que vive el país, pidiendo que los protestantes se manifiesten con “responsabilidad y cordura”, dejando de lado el vandalismo. Incluso aseguró que ese tipo de acciones promueven el caos.

“¿Y cómo van a salir a buscar el pan para sus familias si acaban con los medios de transporte y con todo lo que encuentran a su paso?”, se preguntó.

Y cómo van a salir a buscar el pan para sus familias si acaban con los medios de transporte y con todo lo que encuentran a su paso?

Eso es promover el caos...!!

Se puede manifestar con responsabilidad y cordura...!!

La ignorancia.. la peor pandemia...!!! https://t.co/ZdG99vlR0k — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) June 6, 2021

Luego de recibir cientos de críticas, la ‘Diva de Colombia’ ha respondido con fuertes comentarios en el que incluso asegura: “no discuto con mediocres, pues me bajan a su nivel”.

“No discuto con mediocres... pues me bajan a su nivel... y ahí me ganan por experiencia....!!!

Respiren ... respiren...respiren...!!!

— Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) June 7, 2021

Asimismo, la mítica actriz explicó que ella no es ni de izquierda ni de derecha, dejando claro que no tiene “apellidos políticos” y que se refiere a la crisis colombiana desde “la cordura y el sentido común que he aprendido con el tiempo”.