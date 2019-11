"No jodan" El enojo de Carlos Vives con sus seguidores en Twitter

El cantante, Carlos Vives, publicó una contundente respuesta a quienes lo criticaban por sus opiniones respecto al bombardeo en el Caquetá, donde murieron ocho menores de edad.

Inicialmente, Vives expresó su decepción porque en nuestro país "no cuidamos nuestros niños,ni a nuestros indios,ni a nuestras mujeres ni a nuestros viejos".

Ha sido un tiempo de estar en el estudio grabando mi nuevo disco con el corazón arrugado de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando.Que no cuidamos nuestros niños,ni a nuestros indios,ni a nuestras mujeres ni a nuestros viejos y de no poder tener una sola Colombia!

Sin embargo, su enojó se debió a que tras esta publicación comenzó a recibir cuestionamientos y diversas críticas. Por lo que le envió una contundente respuesta a esos seguidores que lo cuestionaban:

Hay gente que me insulta porq no hago comentarios por aquí pero cuando grabé la canción "Los niños olvidados" hace dos años junto a @CynthiaMontanoC a muy poca gente le importó. Si quieres conocer mi opinión búscalo en mis canciones.A seguir trabajando por esta tierra y no jodan!