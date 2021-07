“No más bloqueos”: Gustavo Petro no eliminará a nadie de Twitter

El senador de la República y precandidato presidencial Gustavo Petro compartió un mensaje en redes sociales que sorprendió a muchos de sus seguidores, pues asegura que no bloqueará a nadie desde su cuenta de Twitter a partir de hoy.

“¡No más bloqueos! A partir de hoy, esta cuenta no tendrá más bloqueos”, escribió el político,

Asimismo, el senador impulsó su propuesta de no bloqueos en Twitter con el numeral #PetroNoBloquea.

Al leer el mensaje de Petro, sus seguidores en la red social lo felicitaron por la iniciativa, sin embargo, algunos de sus detractores aprovecharon para atacarlo en redes.

Por otra parte, algunos le mencionaron al líder de la Colombia Humana que debería decir lo mismo de los bloqueos en las vías.

“Los bloqueos que impiden paso de ambulancias, medicamentos, vacunas y alimentos. Esos sí le gustan (…). Escuchar la diferencia a partir del respeto y el dialogo, es construir un país incluyente (…). Petro no bloquea porque es un ser tolerante”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En el #PactoHistórico no se bloquea, se discute, se argumenta, hasta se pega un Madrazo, pero no se bloquea. Maravillosa campaña. @petrogustavo es el man!!!

Jaja me asusté... Pensé que por un momento se refería de los bloqueos en las vías... . A eso si no le trinás!

me encanta tu iniciativa. Pero no la recomiendo dejas abierta una puerta por donde ingresaran no solo opiniones aunque contrarias validas y respetuosas, también puede ingresar lo peor de la sociedad especializada en agredir y satanizar. Y Para que? No hay ningún aporte de valor