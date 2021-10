“No me sueltes nunca”: La súplica de Mauro Icardi a Wanda Nara

Continúan los rumores sobre la difícil situación entre el futbolista Mauro Icardi y la modelo Wanda Nara en su relación sentimental luego de las especulaciones de una supuesta infidelidad del jugador del PSG.

A pesar de que Nara ha compartido fotos y mensajes que le abrían la puerta a una posible separación del futbolista, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores con dos publicaciones en Instagram en las que se refiere a su pareja.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas (…). Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tienes el perdón de a quiénes heriste”, escribió para acompañar una fotografía en la que aparece abrazado junto a Wanda Nara.

Esto no fue todo, pocas horas después, Icardi volvió a compartir otra imagen junto a su esposa que acompañó con un mensaje en el que le pedía: “abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca”.

Por su parte, la mujer aún no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para confirmar que, junto a Icardi, superaron el supuesto incidente de infidelidad.