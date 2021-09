“No saque el celular porque se lo ‘abudinean’”: Mauricio Toro sobre Mintic

El congresista del Partido Verde Mauricio Toro se pronunció en medio del debate de moción de censura contra la ministra de las Tic, Karen Abudinen, en la Cámara de representantes.

En su intervención le hizo un fuerte llamado de atención a la ministra y le pidió que por “dignidad” debería apartarse de su cargo.

“Yo le pido ministra, por dignidad con los colombianos, por la tecnología, apártese del cargo, por su tranquilidad, por la de sus compañeros que no saben qué hacer: no la van a hundir, pero no la van a salvar”, afirmó.

“Devuélvale la dignidad, no solo al Congreso, sino al Gobierno colombiano”, agregó.

Sin embargo, uno de los momentos en los que más tención se vivió fue cuando Toro le contó una historia a la ministra de cómo su nombre ha sido utilizado en el lenguaje urbano.

“Hace unos días en uno de los municipios de Cundinamarca alguien me dijo ‘no saque el celular aquí que se lo abudinean’. Me quedé pensando y dije que uno de los aportes más importantes que pudo hacer usted durante su periodo es agregar una nueva palabra al diccionario urbano colombiano, el verbo ‘abudinear’”, comentó.

Por otro lado, Toro invitó a los demás representantes a votar a favor de la moción de censura contra Abudinen por el mal manejo del Ministerio de las Tic luego de que se revelara el escándalo que tiene embolatados $70.000 millones.