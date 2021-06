"No se puede minimizar la necesidad del otro": Luly Bossa a Marbelle por protestas

Marbelle y Luly Bossa se distinguen por sus diferencias ideológicas. En varias ocasiones las artistas han expresado su apoyo a distintos lados de las protestas. Por su parte, la 'Reina de la tecnocarrilera' ha defendido a las fuerzas militares y ha rechazo el desarrollo de las marchas, y en el otro extremo, la actriz barranquillera ha demostrado su respaldo a los manifestantes y en un par de ocasiones ha expresado su agradecimiento por los logros alcanzados por el paro, como la caída de la Reforma Tributaria y de la salud.

Pero en este ocasión, ambas chocaron respecto a los actos de vandalismo y desmanes que se han presentado durante el marco del paro nacional.

La actriz también aseguró que su condición de trabajadora que paga sus obligaciones en el país no la alejaba de la realidad del país: “Yo pago impuestos, trabajo como mula, y estoy con los muchachos. Esto no es de izquierda ni derecha, es cuestión de justicia social. No todo es negro ni blanco, pensar que el camino de uno es la verdad absoluta es minimizar la necesidad del otro".

Sobre este tema, la cantante le respondió: “Las necesidades de los otros fueron invisibles para los vándalos que destruyeron e incendiaron el país llevándose por delante el sacrificio y la vida de otros. También he pagado mis impuestos y trabajado como mula, pero no. No estoy con este tipo de muchachos".

A lo que Bossa respondió, aclarando que su apoyo está con las marchas y no los actos de violencia.

“No Marbelle, nunca hablé de los vándalos. Pero repito, cada cual ve lo que quiere”, escribió.

