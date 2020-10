Noel Schajris presenta en W Fin de Semana su nuevo disco “Mi presente”

En diálogo con W Fin de Semana, el cantante argentino Noel Schajris presentó su nuevo disco ‘Mi presente’: “yo no me acordaba que tenía tantas canciones guardadas porque por alguna razón no se grabaron antes; estaban para grabarse en mi presente. La balada es una contante en este disco, cada músico que tocó en este disco tiene un corazón maravilloso”.

En cuanto a la posibilidad de presenciar un concierto del artista, Noel comentó que: “Supuestamente voy a hacer un concierto en noviembre con Jesús Molina en Arizona. Pero en Latinoamérica y el mundo ya empiezan a surgir nuevas giras para el próximo año, sin embargo, hay que esperar cómo fluyen las cosas estos últimos meses”.

Por último, Schajris mencionó las colaboraciones en las que está trabajando.